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9:43, 14 декабря 2022 года В Северном районе Орла перевернулся грузовик, двое пострадали Травмировались пассажирки "ГАЗа".





Накануне в Орле опрокинулся грузовик. Водитель не справился с управлением, а итогом аварии стали две травмировавшиеся пассажирки "ГАЗа".



ДТП случилось 13 декабря в Северном районе города, подробнее о нем рассказали в Госавтоинспекции. Примерно в половине десятого утра 56-летний водитель вел машину по Михалицына в сторону Раздольной, не совладал с управлением, "ГАЗ" перевернулся. В итоге получили травмы 57-летняя и 44-летняя пассажирки машины.



Всего же за прошлые сутки полицейские насчитали 20 ДТП в регионе. Травмы разной степени тяжести получили 8 человек.





Ольга СУПОНЕВА





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