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9:47, 14 декабря 2022 года В Орловскую область прибыла новая техника для дорожников Машины получили ГУП "Дорожная служба" и областное учреждение "Орелгосзаказчик".





Утром 14 декабря Орловская область приняла новый транспорт для дорожников. Так, автопарк ГУП "Дорожная служба" получил дорожно-строительную технику, а областное учреждение "Орелгосзаказчик" пополнилось новым транспортом. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Как добавил глава региона, благодаря сэкономленным на торгах средствам будут куплены еще 13 машин, а общее число приобретенной спецтехники в этом году составит 69 единиц общей стоимостью 449,2 млн рублей, что является рекордом за последнюю пятилетку.



Фото: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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