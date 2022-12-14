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12:30, 14 декабря 2022 года Беженка из Горловки надеется стать логопедом на Орловщине Екатерина Довбня столкнулась с проблемой при трудоустройстве. Резюме молодой женщины оказалось невостребованным. Помощь в этой ситуации оказал сенатор от Орловской области Владимир Круглый.





Екатерина Довбня, полтора месяца назад перебравшаяся в Орел из ДНР, столкнулась с проблемой при поиске работы. В Горловке женщина работала учителем-логопедом, занималась развитием детской речи, фонематического слуха. Но на Орловщине именно в это время большинство образовательных учреждений уже закрыли эту вакансию.



За помощью беженка обратилась в приемную "Единой России". Ситуацию на личный контроль взял сенатор от Орловской области Владимир Круглый. У женщины уже запланировано несколько собеседований с потенциальными работодателями.





Екатерина Габова





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