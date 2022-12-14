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13:00, 14 декабря 2022 года Орловский центр социальной адаптации готов дать приют нуждающимся Сейчас под его крышей живут 26 человек.





Орловский центр социальной адаптации на ул. Нормандии-Неман, 22 готов приютить и накормить тех, кто остался без крыши над головой. Сейчас там живут 26 человек, но здесь могут принять 70 нуждающихся.



Постояльцы могут проживать здесь до полугода, но центр не закроет двери, если идти будет по-прежнему некуда.





Юлия Опанасюк





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