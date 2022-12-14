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14:00, 14 декабря 2022 года Продукты на прилавках орловских рынков признали безопасными Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии региона Алексей Максимовский.





Речь о безопасности продуктов, которые реализуются на рынках Орловщины, шла 13 декабря на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. По словам начальника Управления ветеринарии Алексея Максимовского, жители региона могут купить безопасную продукцию.



В этом году специалисты управления провели больше 4,5 тысяч экспертиз, проверили тушки животных и птиц. Каких-то болезней выявлено не было. Коснулись проверки, также, молочки, меда, солений, круп. Продукции дали зеленый свет на реализацию.









Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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