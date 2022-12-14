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13:30, 14 декабря 2022 года Молодой тулячке грозит до 6 лет заключения за домашнюю кражу на Орловщине Девушка вынесла из чужого жилища в Ливенском районе 80 тысяч рублей.





В Ливенском районе полицейскими установлена подозреваемая в домашней краже. Преступление вменяют 20-летней жительнице Тульской области. Вернувшись с работы, потерпевшая заметила пропажу 80 тысяч рублей, при этом находившийся дома пожилой мужчина рассказал, что никого в жилье не видел, однако вспомнил, что рядом на улице находилась незнакомка. Как выяснилось, фигурантка проникла в дом через незапертую дверь и тихо вынесла оттуда деньги.



Как сообщили в областном УМВД, девушка отпущена под подписку о невыезде. Ей грозит до 6 лет заключения.





Орловское Информбюро





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