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14:30, 14 декабря 2022 года Жильцы долгостроя на Родзевича-Белевича в Орле узнали сроки сдачи квартир Работы на объекте сдвинулись с мертвой точки.





Строительство проблемного дома № 5 по ул. Родзевича-Белевича в Орле возобновилось. Дом достраивается в процессе конкурсного производства за счет инвестиций. В этом заслуга публично-правовой компании "Фонд развития территорий", правительства региона, департамента надзорной и контрольной деятельности.



Основные работы запланированы на весну. Подрядчик в своих силах уверен, поэтому 204 квартиры в недалеком будущем обещают выставить на продажу. Ввод трех подъездов в эксплуатацию планируется в конце июня 2023 года, но вторая часть является недостроем, поэтому здесь завершение работ планируется на четвертый квартал 2024 года.





Ирина Костина





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