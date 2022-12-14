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15:00, 14 декабря 2022 года

Андрея Клычкова наградили медалью

Губернатор Орловской области получил поощрение от Росгвардии.


В Орле состоялось совещание по подведению итогов деятельности Росгвардии в регионе в 2022 году. В его рамках не только поговорили о службе в нынешних непростых реалиях, но и поощрили отличившихся орловцев. Так, губернатор Андрей Клычков получил медаль "За содействие".

Этой ведомственной наградой отмечают граждан, отличившихся в оказании содействия в выполнении задач, возложенных на войска нацгвардии. 

- Мы видим, что сотрудники регионального Управления Росгвардии успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, видим, как встречают бойцов жители Орловщины. Как всеми силами стараются поддержать участников спецоперации. Выражаю искреннюю благодарность вам и вашим боевым товарищам, которые с оружием в руках, каждый день, рискуя своей жизнью, принимают участие в специальной военной операции, - обратился к сотрудникам Андрей Клычков.

Отметим, что региональные власти, наряду с жителями и представителями бизнеса, оказывают активную помощь бойцам, принимающим участие в СВО. В том числе, и росгвардейцам. 


Ольга СУПОНЕВА
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