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11:49, 14 декабря 2022 года Орловский ЦУР обработал свыше 45 тысяч обращений граждан В координационном центре подвели годовые итоги работы.





С января уходящего года орловский ЦУР обработал в соцсетях и через портал "Госуслуги" больше 45 тысяч обращений жителей области. О работе координационного центра в 2022 году корреспонденту ГТРК "Орел" Антону Киселеву рассказала Анастасия Пилипенко - руководитель ЦУРа.





Антон Киселёв





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