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15:30, 14 декабря 2022 года Краеведческий музей представил посетителям страницы военной истории Орловского края Собранные на одноименной выставке материалы, документы и фотографии расскажут удивительные факты про наших героических земляков.





В Орловском краеведческом музее открылась выставка "Страницы военной истории Орловского края". Мероприятие стало традиционным. Что нового на ней представлено в этот раз? Об этом корреспонденту ГТРК" Орел" Эве Стасюлевич рассказал автор экспозиции и старший научный сотрудник музея Алексей Тихомиров.





Эва Стасюлевич





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