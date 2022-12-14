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16:00, 14 декабря 2022 года В орловском танцевальном зале работает целое поколение тренеров Мастерство детям прививают Татьяна Пятернева и ее дочь Ксения.





В орловском танцевальном зале работает поколение тренеров. Татьяна Пятернева занимается новичками, а затем передает их дочери - Ксении.



Оба тренера посвятили танцам всю жизнь. Татьяна Пятернева первая, кто организовал спортивную федерацию в Орле. Ксения же участвовала в открытии Олимпийских игр в Сочи.



Улучшать танцевальное мастерство можно бесконечно, и тренерская династия Пятерневых готова помогать в этом своим ученикам.





Анастасия Дорохова





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