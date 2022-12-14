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16:30, 14 декабря 2022 года Орловская область заняла 8-е место в России по урожаю сахарной свеклы Собран урожай более двух миллионов тонн.





Орловский регион оказался в топ-10 субъектов России по урожаю сахарной свеклы. В этом году ее на орловских полях собрали больше двух миллионов тонн: по стране это 8-е место.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в области четыре сахзавода ведут переработку свеклы. В 2022 году на предприятиях выработано 137 тысяч тонн сахара.







Ольга СУПОНЕВА





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