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17:00, 14 декабря 2022 года В Орле прошло заседание оперштаба под руководством губернатора Участники обсудили антитеррористическую защищенность и безопасность.





обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории региона.



Велась речь и о безопасности на мостах в городе Орла, на объектах железнодорожного транспорта. Члены оперштаба обсудили состояние защитных сооружений и передачу их в казну области из федеральной собственности.



Как Заседание состоялось 14 декабря. На повестке встречи, которую провел губернатор Андрей Клычков, стояли вопросыВелась речь и о безопасности на мостах в городе Орла, на объектах железнодорожного транспорта. Члены оперштаба обсудили состояние защитных сооружений и передачу их в казну области из федеральной собственности.Как отметил глава региона, сейчас продолжается проверка состояния подвалов, которые, в случае такой необходимости, могут быть использованы как укрытия. Срок завершения работы - 20 декабря.









Ольга СУПОНЕВА





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