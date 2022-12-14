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18:00, 14 декабря 2022 года Орловцы купили в этом году больше 1700 квартир через счета эскроу Жители нашего региона активно приобретают недвижимость, используя механизм проектного финансирования.





В орловском отделении Банка России подсчитали, что за 9 месяцев 2022 года жители региона приобрели 1709 квартир с помощью счетов эскроу. Этот механизм позволяет сберечь деньги от недобросовестных застройщиков: фирма получает вложенные средства только после того, как дом сдан.



За указанный период банки перевели строительным организациям 5 миллиардов рублей. За три года существования такого механизма жилье приобрели 3883 орловца.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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