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19:00, 14 декабря 2022 года На Орловщине создается первый промышленно-туристический маршрут Он проляжет через крупные заводы региона.





В Орловской области формируется маршрут экскурсии по заводам региона - "Хозяева медной горы". Желающие смогут побывать на производстве плитки, кабеля, крепежа, мебели или на конезаводе.



Для составления маршрута федеральные эксперты посетят восемь крупных предприятий региона разных масштабов и отраслей.





Антон Киселёв





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