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14:45, 14 декабря 2022 года Андрей Клычков поручил усилить работу по обеспечению безопасности в праздники Вопрос обсудили на совместном заседании оперштаба и антитеррористической комиссии.





правительства региона, участники заседания обсудили безопасное проведение новогодних и рождественских мероприятий, мониторинг в сфере противодействия терроризму и экстремизму и итоги работы в уходящем году. Как сообщает пресс-службарегиона, участники заседания обсудили безопасное проведение новогодних и рождественских мероприятий, мониторинг в сфере противодействия терроризму и экстремизму и итоги работы в уходящем году. – На фоне крайне напряженной международной обстановки, спецоперации на территории Украины, развязанной против Российской Федерации информационной войны и попыток Запада дестабилизировать российское общество нам удалось выполнить поставленные задачи в сфере национальной безопасности, обеспечить общественный порядок, - сказал губернатор Андрей Клычков. В 2022 году на территории региона провели более 2,3 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 600 тысяч человек. Нарушений допущено не было.



Фото: пресс-служба правительства региона









Сергей СИЛАЕВ





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