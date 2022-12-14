Андрей Клычков поручил усилить работу по обеспечению безопасности в праздники

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14:45, 14 декабря 2022 года
Андрей Клычков поручил усилить работу по обеспечению безопасности в праздникиВопрос обсудили на совместном заседании оперштаба и антитеррористической комиссии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники заседания обсудили безопасное проведение новогодних и рождественских мероприятий, мониторинг в сфере противодействия терроризму и экстремизму и итоги работы в уходящем году.
– На фоне крайне напряженной международной обстановки, спецоперации на территории Украины, развязанной против Российской Федерации информационной войны и попыток Запада дестабилизировать российское общество нам удалось выполнить поставленные задачи в сфере национальной безопасности, обеспечить общественный порядок, - сказал губернатор Андрей Клычков.
В 2022 году на территории региона провели более 2,3 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 600 тысяч человек. Нарушений допущено не было.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей СИЛАЕВ