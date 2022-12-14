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14:47, 14 декабря 2022 года Студия ГТРК "Орел" стала залом свадебного торжества Узами брака себя связали наш корреспондент Юлия Сабельникова и мобилизованный Дмитрий.





14 декабря в студии ГТРК "Орел" произошло радостное событие. Наш корреспондент Юлия Сабельникова и мобилизованный Дмитрий связали себя узами брака. Супруги познакомились 1 октября, во время отправки призванных в учебные части. Прямо во время съемки Дмитрий в шутку предложил Юлии стать его женой. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды - спустя всего лишь два месяца они сказали друг другу заветное "да".



Подробности смотрите в ближайших выпусках программы "Вести-Орел".





Юлия Сулим





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