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14:51, 14 декабря 2022 года В Орловском округе отсутствует электричество в нескольких населенных пунктах Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.









Так, в Орловском МО частично отсутствует элетроснабжение в Новой Деревне, поселках Александровский, Малая Саханка, деревнях Гать и Образцово, селе Плещеево. В администрации округа



По планам, восстановить подачу ресурса должны сегодня.



Из-за разбушевавшейся стихии некоторые населенные пункты в Орловской области 14 декабря остались без электричества. Сейчас энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.Так, в Орловском МО частично отсутствует элетроснабжение в Новой Деревне, поселках Александровский, Малая Саханка, деревнях Гать и Образцово, селе Плещеево. В администрации округа отмечают, что сообщения о проблемах с электричеством можно направить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 8(4862)41-69-09 или по телефону горячей линии ПАО"Россети" 8 (800) 220-02-20.По планам, восстановить подачу ресурса должны сегодня. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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