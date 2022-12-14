Более 250 орловцев получили ключи от благоустроенных квартир

|
|Главная » Новости
15:15, 14 декабря 2022 года
Более 250 орловцев получили ключи от благоустроенных квартир185 семей - участники программы переселения из аварийного жилья, 74 человека - дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, 185 семьям-участницам программы переселения из аварийного фонда и 74 жителям из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей вручили ключи в торжественной обстановке.
– Обеспечение горожан новым жильем – это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мерой поддержки охвачены разные категории – от присутствующих здесь до молодых семей и ветеранов боевых действий. В среднем в год мы вручаем около 200 ключей. В этом году планку удалось поднять – сегодня мы поздравим с новосельем 259 семей, - отметил мэр Орла Юрий Парахин.
Фото: скриншот из видео администрации Орла
Сергей СИЛАЕВ