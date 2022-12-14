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19:30, 14 декабря 2022 года Ученики орловского маэстро Евгения Дербенко отличились на всероссийской и международной сцене Высокие места заняли гармонисты Илья Заборских и Владимир Левин.





Гармонисты Илья Заборских и Владимир Левин в сентябре стали лауреатами всероссийского конкурса солистов, ансамблей и оркестров, а октябре - лауреатами первой степени международного конкурса-фестиваля в Туле. Ребята - ученики Заслуженного деятеля искусств Евгения Дербенко. О дуэте - в материале Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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