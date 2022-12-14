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20:00, 14 декабря 2022 года Успенский собор Орла передал в тюрьмы около тысячи книг Пополнить библиотеку удалось благодаря прихожанам.





Орловской митрополии. Приходская социально-благотворительная служба заработала в храме почти пять лет назад. Проект помогает многодетным семьям, одиноким старикам, инвалидам и всем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел С недавнего времени Успенский собор начал помогать и заключенным. Прихожане откликнулись и пополнили библиотеки СИЗО №1, а также исправительных колоний. В настоящее время благотворительная служба собирает к Рождеству сладкие подарки и игрушки для юных орловцев.





Сергей СИЛАЕВ





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