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16:45, 14 декабря 2022 года Юные спортсмены из Орловской области отметили день футбола праздничным турниром Среди юношеских команд нашлось время и девичьей.





Соревнования среди команд мальчиков 2015 года рождения разбавила девичья команда " Фортуна 2 " из Мценского района, составленная из спортсменок 2014-2015 года рождения. По итогам турнира юные футболистки стали вторыми. Первое место заняла команда ДЮСШ Чернь. Третьими стали футболисты Мценского района. Фото: организатор турнира





Анастасия Дорохова





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