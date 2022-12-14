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18:45, 14 декабря 2022 года В Орел приедет одна из лучших студенческих команд страны Зрителей ждут на матчах Чемпионата Студенческой хоккейной лиги.





В Орле состоится тур Чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Мужская сборная Орловского государственного университета примет на своей площадке тамбовскую " Державу " .



Матчи состоятся 17 и 18 декабря. В субботу игра начнется в 16:00, в воскресенье – в 11:00. Обе игры состоятся на льду арены микрорайона Зареченский. Вход свободный.





Анастасия Дорохова





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