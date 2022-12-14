На Карачевском шоссе и Васильевской в Орле отключили свет

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16:24, 14 декабря 2022 года
На Карачевском шоссе и Васильевской в Орле отключили светВосстановить подачу электричества обещают к 18.00 14 декабря.
Как сообщили в администрации Орла, отключение электроэнергии вынужденное, причина - замена рубильника на трансформарторной подстанции. Без света остались жители домов № 60, 62, 64, 66, 68 по Карачевскому шоссе, а также № 146, 148, 150, 152, 154 по Васильевской.
Бригада энергетиков продолжает работу. По планам, продлится она до 18.00 14 декабря.
Фото: Ольга Супонева
Ольга СУПОНЕВА