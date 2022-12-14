Главная » Новости



21:00, 14 декабря 2022 года В Орле впервые в истории появились призеры Чемпионата России по поддавкам Награды наши спортсмены добыли в родных стенах.





В Орле впервые состоялся турнир по обратным шашкам – поддавкам. Награды были разыграны как среди мужчин, так и среди девушек.



Абсолютными триумфаторами соревнований стали шашисты из Орла. Владимир Ксенофонтов выиграл золото, Ирина Коноплева – серебро.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2