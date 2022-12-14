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19:40, 14 декабря 2022 года Новая снегоуборочная техника вышла на дороги Орловщины 14 декабря в областную столицу поступило полсотни единиц спецмашин.





Сегодня Орловская область получила полсотни единиц дорожной техники. Часть машин уже очищает дороги поселков и муниципальных центров региона. Подробнее - сюжете ГТРК "Орел".





Даниил Борисов





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