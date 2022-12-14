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17:02, 14 декабря 2022 года Они сказали "да" Эту пару соединил эфир. Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Сабельникова и мобилизованный Дмитрий сыграли свадьбу.





Спустя два месяца после знакомства с Дмитрием корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Сабельникова вышла за него замуж. Пара познакомилась 1 октября, во время съемки материала об отправке призванных по частичной мобилизации. Дмитрия в тот день тоже отправляли в учебную часть. Тогда молодой человек в шутку предложил Юлии стать его женой. Об истории любви - в нашем сюжете.





Юлия Сулим





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