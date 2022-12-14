В Орле запретили запуск фейерверков на территории школ

Петарды тоже под запретом.

На территории школ в Орле запретили запускать салюты и баловство с петардами. Такая информация сегодня, 14 декабря,

прозвучала

на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике горсовета.



Участники встречи обсудили безопасность в учебных учреждениях в предпраздничное время и на каникулах. Помимо запрета на использование пиротехники, было отмечено, что в дни празднования Нового года и Рождества в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и дополнительного образования будет усилен пропускной режим, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение, ежедневный обход и осмотр зданий и территорий, а также подсобных помещений.







