Главная » Новости



20:22, 14 декабря 2022 года В Орловской области 14 школ закрыты из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ На дистанционный формат обучения переведены более 4 000 человек.





Андрей Клычков. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа по увеличению количества операторов на линии 122, чтобы сократить время ожидания при записи к врачу. Об этом в традиционном эфире 14 декабря рассказал глава региона. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа по увеличению количества операторов на линии 122, чтобы сократить время ожидания при записи к врачу. – Полностью закрытых детских садов нет. Частично закрыт один детсад. По школам ситуация сложнее – 14 закрыты полностью, это 4 318 человек. Дети переведены на иной формат обучения, - сообщил Андрей Клычков. Совместно с Роспотребнадзором власти будут мониторить ситуацию до пятницы. В конце недели специалисты примут решение о переводе ребят на дистанционный формат обучения.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2