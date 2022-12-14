В Орловской области 14 школ закрыты из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

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20:22, 14 декабря 2022 года
В Орловской области 14 школ закрыты из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИНа дистанционный формат обучения переведены более 4 000 человек.
Об этом в традиционном эфире 14 декабря рассказал глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа по увеличению количества операторов на линии 122, чтобы сократить время ожидания при записи к врачу.
– Полностью закрытых детских садов нет. Частично закрыт один детсад. По школам ситуация сложнее – 14 закрыты полностью, это 4 318 человек. Дети переведены на иной формат обучения, - сообщил Андрей Клычков.
Совместно с Роспотребнадзором власти будут мониторить ситуацию до пятницы. В конце недели специалисты примут решение о переводе ребят на дистанционный формат обучения.
Сергей СИЛАЕВ