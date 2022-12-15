В Орловской области обсудили безопасность продукции для социальных учреждений региона

Тему подняли на заседании региональной комиссии.

Руководитель управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный сообщил, что в 2022 году в 74 бюджетных учреждениях отобрали 195 пищевых проб. Несоответствия выявили в 31 пробе.



– Во всех случаях выявления недоброкачественной и фальсифицированной пищевой продукции информируются бюджетные учреждения, поставщики, производители продукции, правоохранительные органы, принимаются меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель комиссии Андрей Клычков поручил организовать строгий контроль за качеством продукции, которая попадает в учреждения социальной сферы.