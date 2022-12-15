Орловец пытался отобрать телефон у 14-летней девочки

Теперь он предстанет перед судом.

Александр Коргин. 62-летнего местного жителя обвиняют в покушении на грабеж. Он увидел телефон в руках у 14-летней орловчанки и решил его отобрать, сообщил официальный представитель регионального следкома

Следствие установило, что это случилось в июне 2022 года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а преступный замысел не дали довести до конца люди, находившиеся рядом. Орловец скрылся с места преступления.

– Следователем проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметил Александр Коргин.