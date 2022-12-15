четверг 15.12.2022 13:25:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:30, 15 декабря 2022 года

Орловец пытался отобрать телефон у 14-летней девочки

Теперь он предстанет перед судом.


62-летнего местного жителя обвиняют в покушении на грабеж. Он увидел телефон в руках у 14-летней орловчанки и решил его отобрать, сообщил официальный представитель регионального следкома Александр Коргин.

Следствие установило, что это случилось в июне 2022 года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а преступный замысел не дали довести до конца люди, находившиеся рядом. Орловец скрылся с места преступления.

Следователем проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметил Александр Коргин.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.