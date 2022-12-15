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7:30, 15 декабря 2022 года В Орле 15 декабря будет снежно и ветрено Публикуем подробный прогноз погоды на сегодняшний день.





Гидрометцентра, в областной столице столбики термометров покажут -4. Северо-западный ветер подует со скоростью 6 м/с, давление установится на отметке 747 мм рт. ст. Облачно, временами небольшой снег. По данным Орловского, в областной столице столбики термометров покажут -4. Северо-западный ветер подует со скоростью 6 м/с, давление установится на отметке 747 мм рт. ст. Облачно, временами небольшой снег. В ночь на 16 декабря не станет холоднее, атмосферное давление повысится на два пункта, ветер - 5 м/с.





Сергей СИЛАЕВ





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