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21:28, 14 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- В один день - 74 новоселья. Сегодня ключи от квартир получили переселенцы из аварийного жилья и сироты. - Совет да любовь! - Сегодня наша студия на время превратилась в ЗАГС: потому что судьбы этих молодоженов. - Сегодня Дорожная служба принимала новую технику. - Машины прямо "с парада" отправились - приводить в порядок улицы города. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





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