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Главная » Новости

9:30, 15 декабря 2022 года

Куда жаловаться на уборку снега в Орловской области

Публикуем номера телефонов для жителей районов Орловщины.


В Орловской области работают телефоны горячей линии по вопросам уборки региональных, межмуниципальных и местных дорог от снега. 

Номера для обращений по вопросам уборки дорог местного значения в муниципальных образованиях Орловской области:
  • ЕДДС: Болховский район: 8-48640-2-38-52;
  • Верховский район: 8-48676-2-34-40;
  • Глазуновский район: 8-48675-2-14-33;
  • Дмитровский район: 8-48649-2-21-37;
  • Должанский район: 8-48672- 2-16-70;
  • Залегощенский район: 8-48648-2-22-60;
  • Знаменский район: 8-48662-2-11-64;
  • Колпнянский район: 8-48674-2-17-21;
  • Корсаковский район: 8-48667-2-1191;
  • Краснозоренский район: 8-48663-2-10-30;
  • Кромской район: 8-48643-2-24-08;
  • Ливенский район: 8-48677-2-18-38;
  • Малоархангельский район: 8-48679-2-37-02;
  • Мценский район: 8-48646-2-33-41;
  • Новодеревеньковский район: 8-48678-2-15-50;
  • Новосильский район: 8-48673-2-11-88;
  • Орловский муниципальный округ:8-4862-41-69-094;
  • Покровский район: 8-48664-2-11-30;
  • Свердловский район: 8-48645-2-24-43;
  • Сосковский район: 8-48665-2-17-23;
  • Троснянский район: 8-48666-2-15-59;
  • Урицкий район: 8-48647-2-04-25;
  • Хотынецкий район: 8-48642-2-11-11;
  • Шаблыкинский район: 8-48644-2-10-37;
  • г. Орел: 8-4862-43-22-12;
  • г. Ливны: 8-48677-7-19-34;
  • г. Мценск: 8-48646-2-50-30.
Также можно обратиться в ГУП "Дорожная служба".

Данные представлены порталом правительства Орловской области.





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