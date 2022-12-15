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9:30, 15 декабря 2022 года Орловский проект "Тропа героев" удостоен национальной премии В этом году мероприятие отметило пятилетний юбилей.





Орловец Сергей Почтарев с проектом "Тропа героев" стал одним из победителей национальной премии "Патриот-2022". Жюри высоко оценило работу спортивно-патриотического клуба "Витязь" и признало ее лучшей в номинации "Лучший патриотический проект России в сфере воспитания здорового образа жизни".



Как сообщает региональный информационный портал, на соискание премии было подано 1 200 заявок из 75 субъектов России и восьми зарубежных стран.



"Тропе героев" в этом году исполнилось пять лет. Она уже стала межнациональной. Участие в ней приняли представители более чем 20 стран.



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Орловское Информбюро





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