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9:30, 15 декабря 2022 года

Орловский проект "Тропа героев" удостоен национальной премии

В этом году мероприятие отметило пятилетний юбилей.


Орловец Сергей Почтарев с проектом "Тропа героев" стал одним из победителей национальной премии "Патриот-2022". Жюри высоко оценило работу спортивно-патриотического клуба "Витязь" и признало ее лучшей в номинации "Лучший патриотический проект России в сфере воспитания здорового образа жизни".

Как сообщает региональный информационный портал, на соискание премии было подано 1 200 заявок из 75 субъектов России и восьми зарубежных стран.

"Тропе героев" в этом году исполнилось пять лет. Она уже стала межнациональной. Участие в ней приняли представители более чем 20 стран.

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