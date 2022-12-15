Орловскому добробату доставят пятитонный гуманитарный груз

Андрей Клычков особо отметил Колпнянский район в сборе этого груза.
"Мы нашли и приобрели даже специальные теплые костюмы для танкистов, о которых нас просили впервые. Закуплены также тепловизоры, "ночники", зимняя одежда, рации, генераторы, печки, тепловые пушки, теплая обувь, берцы, носки, шапки, перчатки тактические утепленные, термобелье, инструменты, домкраты, дрели, лопаты, аптечки, медикаменты, компактные газовые плиты, термоодеяла, спальные мешки, сигареты, топоры, бензопилы, фонари, маскировочные сети, продукты и многое другое", - заявил глава региона.