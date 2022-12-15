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10:30, 15 декабря 2022 года Орловскому добробату доставят пятитонный гуманитарный груз В ближайшее время посылку отправят на линию соприкосновения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях сообщил об очередной посылке, собранной для добровольческого батальона, в котором сражаются наши земляки. Вес груза достиг порядка пяти тонн. Скоро его отправят в зону СВО.

"Мы нашли и приобрели даже специальные теплые костюмы для танкистов, о которых нас просили впервые. Закуплены также тепловизоры, "ночники", зимняя одежда, рации, генераторы, печки, тепловые пушки, теплая обувь, берцы, носки, шапки, перчатки тактические утепленные, термобелье, инструменты, домкраты, дрели, лопаты, аптечки, медикаменты, компактные газовые плиты, термоодеяла, спальные мешки, сигареты, топоры, бензопилы, фонари, маскировочные сети, продукты и многое другое", - заявил глава региона. Андрей Клычков особо отметил Колпнянский район в сборе этого груза.





Орловское Информбюро





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