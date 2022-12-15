Главная » Новости



10:00, 15 декабря 2022 года В Орле с рабочим визитом находится первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев Он уже провел рабочую встречу с губернатором Андреем Клычковым.





Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев находится в Орловской области с рабочим визитом. Он уже провел рабочую встречу с губернатором Андреем Клычковым, - сообщает региональный информационный портал.



15 декабря Александр Бугаев поучаствует в открытии Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. В нем примут участие преподаватели физического воспитания и спортсмены, олимпийские чемпионы. Участники форума обсудят управление и перспективы развития студенческих спортивных клубов, передачу лучших региональных практик в данной сфере, повышение навыков специалистов в области физкультуры и спорта.



Также замминистра ознакомится с работой центра "Созвездие Орла".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области









Орловское Информбюро





Новости СМИ2