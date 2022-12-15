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11:00, 15 декабря 2022 года В Орле демонтируют пролетное строение Красного моста Сотрудники УПМК-22 начали резать несущие балки переправы.





Рабочие Уваровской ПМК-22 начали демонтаж балок пролетного строения Красного моста в Орле. Он завершится в конце января. Об этом сообщили в мэрии Орла. Для устройства накаточного пути для надвижки нового пролетного строения уже завезены основания и шпалы.



Тем временем на объект сегодня заступают 26 рабочих из Тулы.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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