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10:21, 15 декабря 2022 года

В пригороде Орле на скользкой дороге застрял молоковоз

Большегрузный автомобиль вызволяли спасатели.


Накануне, 14 декабря, под Орлом гололед стал непреодолимым препятствием для большегрузного автомобиля. Молоковоз застрял на скользкой дороге недалеко от поселка Добрый. У водителя справиться своими силами не было никакой возможности. 

- К месту были направлены сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Орла, которые оказали помощь водителю молоковоза: с помощью троса вытянули автомобиль на ровную поверхность дороги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, что обрушившийся на наш регион снегопад и резкий перепад температур от плюса к минусу добавил хлопот жителям, сотрудникам специальных служб, автолюбителям и энергетикам. Так, после обильной метели спасателям пришлось вызволять фуру, застрявшую в Маслозаводском переулке и собравшую длинную пробку. 



Ольга СУПОНЕВА
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