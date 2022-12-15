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10:21, 15 декабря 2022 года В пригороде Орле на скользкой дороге застрял молоковоз Большегрузный автомобиль вызволяли спасатели.









- К месту были направлены сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Орла, которые оказали помощь водителю молоковоза: с помощью троса вытянули автомобиль на ровную поверхность дороги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Отметим, что обрушившийся на наш регион снегопад и резкий перепад температур от плюса к минусу добавил хлопот жителям, сотрудникам специальных служб, автолюбителям и энергетикам. Так, после обильной метели спасателям пришлось вызволять фуру,

Накануне, 14 декабря, под Орлом гололед стал непреодолимым препятствием для большегрузного автомобиля. Молоковоз застрял на скользкой дороге недалеко от поселка Добрый. У водителя справиться своими силами не было никакой возможности.МЧС России по Орловской области.Отметим, что обрушившийся на наш регион снегопад и резкий перепад температур от плюса к минусу добавил хлопот жителям, сотрудникам специальных служб, автолюбителям и энергетикам. Так, после обильной метели спасателям пришлось вызволять фуру, застрявшую в Маслозаводском переулке и собравшую длинную пробку.







Ольга СУПОНЕВА





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