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12:00, 15 декабря 2022 года В Орловской области наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ За последнее время она выросла на треть.





В Орловской области фиксируются все новые случаи заражения жителей гриппом, ОРВИ, коронавирусом. За прошедшую неделю заболеваемость выросла на треть. Всего зарегистрировано 10 тысяч 635 случаев заболеваний.



Такую статистику приводит Роспотребнадзор. Ведомство напоминает: в местах массового скопления людей пользуйтесь защитными масками , избегайте контакта с имеющими признаки ОРВИ , чаще мойте руки , особенно при возвращении с улицы, регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещения.





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