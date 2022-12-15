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13:00, 15 декабря 2022 года

В Орле состоится семинар для тех, кто хочет оказывать помощь в поисках пропавших людей

Расскажут обо всех тонкостях своего дела опытные волонтеры.


Для тех, кто хотел помогать заниматься поиском пропавших людей, сегодня в Орле пройдет встреча добровольцев.  Опытные волонтеры из ПСО "Лиза Алерт" расскажут обо всех тонкостях своего дела.

Вопросы на повестке разные :  "не могу ездить на поиски , но хочу помогать". Для этого есть специалисты, которые работают не выезжая из дома , таких волонтеров называют Инфорги. Ведь сейчас при поиске человека очень необходимы люди, которые оперативно должны мониторить интернет пространство и направлять отряды в правильные локации.  

Встреча начнется в 18:30 в центре на Тургенева 37.




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