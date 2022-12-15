В Орле состоится семинар для тех, кто хочет оказывать помощь в поисках пропавших людей

Расскажут обо всех тонкостях своего дела опытные волонтеры.

Д ля тех, кто хотел помогать заниматься поиском пропавших людей, сегодня в Орле пройдет встреча добровольцев. Опытные волонтеры из ПСО "Лиза Алерт" расскажут обо всех тонкостях своего дела.

Вопросы на повестке разные : "не могу ездить на поиски , но хочу помогать". Для этого есть специалисты, которые работают не выезжая из дома , таких волонтеров называют Инфорги. Ведь сейчас при поиске человека очень необходимы люди, которые оперативно должны мониторить интернет пространство и направлять отряды в правильные локации.



Встреча начнется в 18:30 в центре на Тургенева 37.