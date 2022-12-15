В Орле пройдет предновогодний спортивный праздник для детей с инклюзией

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13:30, 15 декабря 2022 года
В Орле пройдет предновогодний спортивный праздник для детей с инклюзиейМероприятие для юных орловцев и их родителей состоится 17 декабря.
В Орле состоится предновогодний спортивный праздник. В нем примут участие дети с инклюзией и их родители.
Спортивный праздник пройдет 17 декабря на площадке легкоатлетического манежа. В программе: веселые семейные старты, новогодняя сказка с Дедом морозом и сладкими подарками. Курирует мероприятие орловский социальный кластер.
Отметим, что это не первое спортивное мероприятие, которое состоится в Орле с участием орловского социального кластера. Летом состоялся первый марафон «По бЕрегу»
Вести-Орёл