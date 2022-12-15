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11:30, 15 декабря 2022 года В Орловской области готовят специалистов по уходу за паллиативными больными Помощь в облегчении смертельного недуга нужна 6,5 тысячам жителей региона.





В Орловской области 6,5 тысячам больных нужна паллиативная помощь. В нее входят создание комфортных условий жизни, обезболивание, обеспечение средствами реабилитации. Как организована помощь пациентам со смертельным недугом в регионе и как готовят специалистов по уходу за этими людьми? В Орловском базовом медколледже прошел спеиальный семинар по обмену соответствующим практическим опытом. Подробнее - в сюжете ГТРК "Орел".





Татьяна Тимохина





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