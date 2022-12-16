На следующей неделе в Орле откроется новогодняя ярмарка

Здесь можно будет купить угощения и сувениры ручной работы.

Уже на следующей неделе в Орле

откроют новогоднюю ярмарку. Купить товары в праздничных и любимых многими домиках вы сможете на площади Ленина и на территории улицы Ленина.

В будние дни ярмарка будет работать с 6 утра и до 8 вечера. По выходным домики радовать гостей будут до 9 часов вечера. С 31 декабря на 1 января ярмарка будет открыта всю ночь. Такой же график запланирован на Рождество.