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14:15, 15 декабря 2022 года 23 орловца пройдут службу по призыву в Росгвардии Новобранцы уже отправлены в войсковые части федеральной службы войск национальной гвардии, расположенные в Калуге, Москве, Московской и Ленинградской областях.





Перед отправкой в войсковые части будущие правоохранители прошли медицинский осмотр, собеседование с целью определения уровня специальной подготовки и желания каждого призывника проходить службу именно в Росгвардии. Юношам была оказана психологическая поддержка.



Также росгвардейцы разъяснили особенности предстоящей служебной деятельности и ответили на вопросы касаемо социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. С начала октября в Орловской области проходил осенний призыв граждан.



Всего этой осенью в ряды Вооруженных Сил России отправится около 400 граждан из Орловской области.





Всеволод Трифонов





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