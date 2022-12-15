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12:30, 15 декабря 2022 года Орловские сироты отметили новоселье Ключи накануне получили 74 орловца.





14 декабря в Орле 74 человека из числа сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, получили собственные квадратные метры. Всего в этом году новоселье отметили 95 человек из этих категорий.



На будущий год планируется выделить для обеспечения жильем детей-сирот 472,5 млн рублей, из которых Орлу будут предусмотрено 180 млн рублей.





Юлия Опанасюк





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