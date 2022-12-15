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11:05, 15 декабря 2022 года В Орловской области стартовали двухдневные командно-штабные учения В рамках тренировки отработают ряд мероприятий гражданской обороны.





15 и 16 декабря в Орловской области пройдут командно-штабные учения. Ими руководит губеранатор Андрей Клычков. Как сообщили в мэрии Орла, в рамках тренировок приведут в готовность защитные сооружения ГО, приспосабливаемые заглубленные помещения и другие подземные пространства, развернут эвакуационные пункты, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, откроют пост радиохимического наблюдения.



Сигнал о начале учений ЕДДС города Орла получила в 8:00 15 декабря. К 9:30 все ответственные прибыли на совещание к мэру Орла Юрию Парахину для получения задач.





Орловское Информбюро





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