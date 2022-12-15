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14:30, 15 декабря 2022 года

Житель Орла отправится в колонию строгого режима за похищение человека 16-летней давности

Несколько лет мужчина, совершивший и другие преступления, скрывался от правосудия.


В Орловской области суд вынес приговор местному жителю за преступления, совершенные 16 и почти 10 лет назад. Он отправится в тюрьму за похищение человека и мошенничество.

В далеком 2006 году предприниматель выявил недостачу на своем складе на сумму в миллион рублей и заподозрил в этом работника. Он похитил мужчину и какое-то время держал в подвале. А в 2013-2014 годах он же получил от знакомого, введя того в заблуждение, 89 миллионов рублей, которые обратил в свою пользу.

- После совершения преступлений обвиняемый скрылся от следствия и свыше четырех лет находился в международном розыске. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщил ГТРК "Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

 




Ольга СУПОНЕВА
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