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11:20, 15 декабря 2022 года Сегодня на уборку Орла от снега вышли 38 единиц спецтехники 15 декабря коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада.









Как сообщили в администрации города, за ночь с улиц вывезли 3,5 тысячи кубов снега. Работа продолжается в круглосуточном режиме. Трудится 38 машин и 89 человек в ручном режиме.



Какие именно улицы стоят в плане уборки на сегодняшний день, можно посмотреть Уборка улиц Орла от снега продолжается 15 декабря. Сегодня на борьбу с последствиями мощного снегопада вышли 38 единиц спецтехники.Как сообщили в администрации города, за ночь с улиц вывезли 3,5 тысячи кубов снега. Работа продолжается в круглосуточном режиме. Трудится 38 машин и 89 человек в ручном режиме.Какие именно улицы стоят в плане уборки на сегодняшний день, можно посмотреть здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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