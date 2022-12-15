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15:00, 15 декабря 2022 года Орловское управление Федерального казначейства отмечает 30-летие Оно было создано в декабре 1992 года Указом президента России Бориса Ельцина.





В декабре 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ №1556 "О Федеральном казначействе", который возродил в России казначейское исполнение бюджета. Управления казначейства создаются во всех регионах страны, а на Орловщине – в числе первых. О том, как все начиналось, как обстоят дела сейчас и планах на будущее - в материале корреспондента ГТРК "Орел" Ирины Костиной.





Ирина Костина





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